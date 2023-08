Savoir-Faire d’hier, Patrimoine de demain Hôtel de Ville de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Savoir-Faire d’hier, Patrimoine de demain 16 et 17 septembre Hôtel de Ville de Paris

Initiation de savoir-faire, maquette, challenge, quiz, jeu d’observation… Révélez votre potentiel avec REMPART !

Depuis 1966, nous souhaitons faire du patrimoine l’affaire de toutes et tous, en permettant à chacun de le préserver, de découvrir des métiers, d’agir pour l’environnement et créer du lien social.

REMPART conçoit le patrimoine comme un trait d’union entre les individus pour construire ensemble un avenir durable et solidaire. Peu importe votre âge ou vos compétences, vous aussi, vous pouvez rendre le patrimoine vivant.

Hôtel de Ville de Paris
3 rue Lobau
75004 Paris
Metro : Hôtel de Ville (lignes 1 et 11)

16 septembre 2023, 10h00-18h00

17 septembre 2023, 10h00-18h00

