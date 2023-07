Journées du Matrimoine – Notre Matrimoine à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées du Matrimoine – Notre Matrimoine à l’Hôtel de Ville 16 et 17 septembre Hôtel de Ville de Paris

STAND MATRIMOINE HF ÎLE-DE-FRANCE

Animation autour du Matrimoine et présentation de l’exposition Compositrices en Tête : Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729), Sophie Gail (1775-1819), Hélène de Montgeroult (1764-1836), Louise Farrenc (1804-1875), Pauline Viardot (1821-1910), Marie Jaëll (1846-1925) et Augusta Holmès (1847-1903).

Hôtel de Ville de Paris 3 rue Lobau 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France Visite des salons de réception de l'Hôtel de Ville, de la bibliothèque patrimoniale, de la Salle du Conseil et du bureau de la Maire. Metro : Hôtel de Ville (lignes 1 et 11)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00