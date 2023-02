Table ronde “Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme aujourd’hui” HOTEL DE VILLE DE PARIS Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Sur inscription.

Une rencontre LICRA entre des associations qui ont choisi l'éducation pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Ensemble, nous espérons établir les priorités et les modalités de nos actions.

Grand témoin : Joël Kotek, politologue et historien

Dominique Raimbourg – Président de l’association France-Liberté-Voyage

Hélène Bouniol – Co-présidente du Réseau Education de l’association Licra

Herman Ebongué – Secrétaire Générale de l’association SOS Racisme

Marc Pelletier – Sous-directeur de la DGESCO, Ministère de l’Education nationale

Samuel Lejoyeux – Président de l’association Union des Etudiants Juifs de France

Animateur / Modérateur : Bernard Ravet Co-président du Réseau Licra Education 14h : Accueil café

14h30 : Discours d’ouverture : Véronique Angel, Présidente de la commission Île de France de la Licra

Propos introductifs par Joël Kotek : constat sur la montée du racisme et de l’antisémitisme en France

Exemples d’actions éducatives innovantes

Echanges autour des approches mises en place et identification des priorités

Synthèse des débats par Joël Kotek

18h : Fin de la table ronde

Accès

Pièce d’identité obligatoire à présenter à l’accueil

Hôtel de ville de Paris (Salle Xavier Lacoste, niveau -1) – 5 rue de Lobau, 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T14:00:00+01:00

2023-03-20T18:00:00+01:00 LICRA

