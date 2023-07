Visite clownesque à l’hôtel de ville Hôtel de ville de Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Visite clownesque à l’hôtel de ville Hôtel de ville de Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Visite clownesque à l’hôtel de ville 16 et 17 septembre Hôtel de ville de Nîmes Gratuit. Sur inscription, à partir du 12 septembre. Bombyx et Pili-Pili, deux clowns, également guides émérites aux mérites homérites, vont vous faire découvrir l’hôtel de ville de Nîmes comme vous ne l’avez jamais imaginé…

Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes. Leur mémoire est une grande hotte où se mélange sans logique apparente et d’où tout sort dans un grand désordre très bien organisé…

Ils sont là ! Ils vous attendent !

Ils sont prêts à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent… Une visite clownesque crée sur mesure pour l’hôtel de ville de Nîmes par la compagnie Née au Vent. Hôtel de ville de Nîmes 1 place de l’Hôtel de ville, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Feuchères Gard Occitanie https://www.nimes.fr/mairie/accueils-municipaux/accueil-hotel-de-ville.html [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 70 61 »}] À la fin du XVIIe siècle, la trésorerie royale, composée de plusieurs bâtiments, est transférée à Montpellier. Vers 1700 et 1751, elle est transformée en hôtel de ville par l’architecte Jacques Cubizol puis Pierre Dardailhon, selon les plans de l’architecte du roi Louis XIV, Augustin Charles Daviler. L’objectif est d’harmoniser l’ensemble en remaniant, notamment, la façade sur rue. Dans un style classique, elle s’élève sur deux niveaux avec de grandes ouvertures. Un escalier monumental à quatre noyaux s’ouvre sur la cour. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

