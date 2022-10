LECTURE DE FAÇADE. Les multiples faç(ad)es de l’hôtel de ville Hôtel de Ville de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

LECTURE DE FAÇADE. Les multiples faç(ad)es de l’hôtel de ville Hôtel de Ville de Martigues, 8 décembre 2022, Martigues. LECTURE DE FAÇADE. Les multiples faç(ad)es de l’hôtel de ville Jeudi 8 décembre, 11h30 Hôtel de Ville de Martigues

Gratuit, sans inscription

Une visite courte autour d’un bâtiment de Martigues, pour en découvrir l’histoire, détailler son architecture et faire travailler son sens de l’observation ! Hôtel de Ville de Martigues Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation De septembre à décembre, l’équipe du service Art, Histoire et Archéologie propose des rendez-vous autour de différents bâtiments de Martigues. 30 minutes pour en découvrir l’histoire, détailler son architecture et faire travailler son sens de l’observation ! Informations pratiques Rendez-vous devant l’entrée côté canal

Gratuit, sans inscription

Durée 30 min

Renseignements au 04 42 49 03 30 Localiser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T11:30:00+01:00

2022-12-08T12:00:00+01:00 © AHA Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Hôtel de Ville de Martigues Adresse Avenue Louis Sammut Ville Martigues lieuville Hôtel de Ville de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Hôtel de Ville de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

LECTURE DE FAÇADE. Les multiples faç(ad)es de l’hôtel de ville Hôtel de Ville de Martigues 2022-12-08 was last modified: by LECTURE DE FAÇADE. Les multiples faç(ad)es de l’hôtel de ville Hôtel de Ville de Martigues Hôtel de Ville de Martigues 8 décembre 2022 Hôtel de Ville de Martigues Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône