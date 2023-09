Atelier jeune public À TÉLÉCHARGER « Cultive ta ville ! Vers une agriculture urbaine » Hôtel de Ville de Marseille Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

« Cultive ta ville ! » est un atelier qui s’adresse au jeune public (scolaires, individuels, etc.). Il est proposé en kit à télécharger gratuotement enligne pour une animation en autonomie par un adulte (ensiegnants, animateur, parent…) auprès d’un ou plusieurs enfants.

Cet atelier pédagogique porte sur le thème de l’agriculture urbaine. Il permet de sensibiliser le jeune public à la production de notre alimentation en milieu urbain.

L’atelier comprend une activité adaptée à l’âge des participants :

. Les 5-7 ans découvriront un conte évoquant le rôle des insectes pollinisateurs et les façons de les protéger. Ils fleuriront ensuite une rue par le biais d’une maquette.

. Les 8-11 ans s’initieront à l’agriculture urbaine en concevant une ville qui permet de produire ses propres ressources alimentaires.

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023.

+ d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

LIENS UTILES

– Teaser en vidéo : https://vimeo.com/622609683

– Dossier pédagogique : https://bit.ly/3se7NNN

– kit 5/7 ans : https://bit.ly/34H9zih

– kit 7/11 ans https://bit.ly/3FBO0g9

