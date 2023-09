La MAV PACA au Village des Sciences de Marseille Hôtel de Ville de Marseille Marseille, 15 septembre 2023, Marseille.

La MAV PACA au Village des Sciences de Marseille 15 – 17 septembre Hôtel de Ville de Marseille

La MAV PACA participe au Festival des Sciences de Marseille dans les cadre des Journées Nationales de l’architecture.

Dates : 13 (scolaires), 14 et 15 octobre 2023

Lieu : Espace Villeneuve Bargemont (Marseille)

Venez expérimenter, échanger, tester là où expériences spectaculaires et manipulations simples côtoient conférences, expositions, spectacles ou encore projections !

La MAV PACA tiendra un stand ouvert au public pour découvrir notre structure, parler d’architecture, découvrir des outils pédagoiques, etc. Quelques animations et activités porteront sur la découverte des métiers dans le domaine de l’architecture/ville/aménagement.

+ d’info : www.fetedelascience.fr

Organisateurs/partenaires : MESRI, DRARI PACA, Conseil régional SUD-PACA, Réseau régional Culture science PACA

Coordination régionale PACA les Petits Débrouillards

