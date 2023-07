Visite guidée de l’Hôtel de ville de Mâcon Hôtel de Ville de Mâcon Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Visite guidée de l’Hôtel de ville de Mâcon 16 et 17 septembre Hôtel de Ville de Mâcon Sur inscription

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Ville de Mâcon vous ouvre ses portes pour une visite guidée. Véritable palais dans la ville, ce témoignage exceptionnel de l’architecture aristocratique du XVIIIe siècle a été la résidence du comte de La Baume-Montrevel, mécène et musicien. Décors Louis XV et Louis XVI ennoblissent ce bâtiment acquis par la Ville de Mâcon en 1792.

Départ des visites le samedi à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h, le dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h.

Hôtel de Ville de Mâcon Quai Lamartine 71000 Mâcon Saint-Clément

