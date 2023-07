Exposition d’œuvres d’anciens élèves de l’École régionale des Beaux-Arts de Mâcon Hôtel de ville de Mâcon Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Exposition d’œuvres d’anciens élèves de l’École régionale des Beaux-Arts de Mâcon 16 et 17 septembre Hôtel de ville de Mâcon Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette exposition d’œuvres contemporaines d’anciens élèves de l’École régionale des Beaux-Arts de Mâcon, visible à l’Hôtel de ville, en suivant la visite guidée de l’édifice. Départ des visites à 9h et 9h30.

Hôtel de ville de Mâcon Place Saint-Pierre 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 83 47 69 27 https://www.macon.fr/ Hôtel particulier construit entre 1746 et 1751 par Abel-Michel Chesnard de Layé, qui le transmit en 1753 à son fils, Pierre-Anne Chesnard de Layé, lieutenant général du bailliage de Mâcon (1746), conseiller au Parlement (1748) puis président à mortier au parlement de Bourgogne (1751).

En 1767, il est acheté par Florent-Alexandre-Melchior de La Baume, quatorzième et dernier comte de Montrevel, qui l’embellit en y ajoutant deux ailes. Il fait notamment construire la grande salle de la Comédie (actuelle salle du Conseil municipal), abritant un parterre, un orchestre et une scène entourée de deux séries de loges.

En 1792, la ville de Mâcon l’achète à son propriétaire et en fait son hôtel de ville.

En 1880, François Martin, maire de Mâcon, fait construire deux autres ailes en retour, du côté de la rue Carnot, encadrant une cour donnant sur la place Saint-Pierre.

L’Hôtel de ville a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques : il est inscrit depuis le 29 décembre 1941. parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:00:00+02:00

© Archives municipales de Mâcon