Inauguration Label Ville et Métropole européenne – Exposition sur la perception des couleurs Hôtel de ville de Lyon, 9 mai 2023, Lyon. Inauguration Label Ville et Métropole européenne – Exposition sur la perception des couleurs Mardi 9 mai, 18h00 Hôtel de ville de Lyon Gratuit sur inscription A l’occasion de la journée de l’Europe, la ville de Lyon inaugure son label Ville et Métropole. Portée par les associations des Jeunes Européennes, du Mouvement européen France et de l’Union des Fédéralistes européens, la soirée sera l’occasion de mettre en lumière la programmation du mois de l’Europe à Lyon et dans la Métropole de Lyon autour des valeurs européennes qui nous unissent. Exposition sur la perception des couleurs En lien avec l’exposition RVB du Musée de l’imprimerie et des arts graphiques, des étudiants allemands et français exposeront dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon. Une coopération franco-allemande à l’image du Joli Mois de l’Europe. Hôtel de ville de Lyon Place de la comédie, Lyon 1er Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1234 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T20:00:00+02:00

