RENCONTRE AVEC DES CONSEILLERS RENOVECO Mercredi 29 novembre, 09h00 Hôtel de Ville de Longvic GRATUIT

Vous avez envIe de rénover votre logement, l’isoler, le rendre plus économique ?

Alors venez rencontrer gratuitement les conseillers RENOVECO mercredi 29 novembre à la Mairie de Longvic pour obtenir un diagnostic et des conseils judicieux.

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Contact pour information et rendez vous : renoveco@metropole-dijon.fr

ou 03 80 48 89 89

Hôtel de Ville de Longvic 1 allée de la Mairie 21600 Longvic 21 Longvic 21600 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00