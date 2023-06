CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 14 JUILLET Hôtel de Ville de Longvic Longvic Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 14 JUILLET
Vendredi 14 juillet, 11h00
Hôtel de Ville de Longvic
Cérémonie de célébration de la Fête Nationale

14 juillet 2023 à 11 heures à Longvic

Précédée d’un défilé au départ de l’allée de la mairie jusqu’au Monument aux Morts

Allocution sur place suivie d'un vin d'honneur
Hôtel de Ville de Longvic
1 allée de la Mairie 21600 Longvic

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T13:00:00+02:00

