Nord Rapport 2023 sur les LGBTIphobies Hôtel de Ville de Lomme, 17 mai 2023, Lomme. Rapport 2023 sur les LGBTIphobies Mercredi 17 mai, 19h00 Hôtel de Ville de Lomme Entrée libre Comme chaque année depuis 1997, SOS homophobie sort son rapport annuel sur les LGBTIphobies à l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. A cette occasion, nous vous invitons à la présentation de ce rapport qui aura lieu en mairie de Lomme le 17 mai à 19h00.

Ce rapport est établi à partir des témoignages reçus sur les dispositifs d’écoute de l’association. Il constitue une référence qui permet chaque année de présenter l’évolution des discriminations LGBTIphobes en France. C’est le principal support militant de l’association pour donner la parole aux victimes et attirer l’attention des institutions politiques. Hôtel de Ville de Lomme 72 avenue de la République 59160 Lille Lomme 59160 Nord Hauts-de-France 03 20 22 76 22 http://www.ville-lomme.fr [{« type »: « email », « value »: « sos-npdc@sos-homophobie.org »}] Hôtel de Ville de Lomme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T19:00:00+02:00 – 2023-05-17T20:30:00+02:00

