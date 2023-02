Exposition “Faire l’histoire des femmes du Calvados et d’ailleurs” Hôtel de Ville de Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

6 – 17 mars

Gratuit

Dans le cadre de l’événement “Lisieux célèbre les femmes”, les Archives du Calvados proposent une exposition exceptionnelle ! Hôtel de Ville de Lisieux 21 rue Henry Chéron, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie À travers des documents conservés par les Archives du Calvados, cette exposition met en lumière une quête d’égalité encore inachevée.

Elle donne visibilité à des sources et à des parcours de vie méconnus. Cette exposition propose ainsi d’interroger les idées préconçues et stéréotypes. Elle invite à une sensibilisation aux enjeux et débats actuels.

