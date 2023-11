Etats généraux violences et enfants – Harcèlement et cyberharcèlement Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille, 5 décembre 2023, Lille.

Etats généraux violences et enfants – Harcèlement et cyberharcèlement 5 et 6 décembre Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Gratuit, sur inscription

Depuis 2006, à l’initiative de la Ville de Lille, un groupe d’experts et des professionnels de l’éducation, du sanitaire et du social se réunissent autour de Pierre Delion, professeur émérite de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Lille. Leur travail a permis d’impulser une dynamique de réseau interprofessionnel, en lien avec les familles et les enfants, pour améliorer la prévention des violences faites aux enfants et des violences des enfants au travers de groupes ressources à l’échelle des quartiers.

Cette année, les États généraux porteront sur le harcèlement et le cyber harcèlement : quels leviers de prévention dans un contexte de banalisation de la violence ?

Différents ateliers et interventions de personnalités reconnues viendront ainsi questionner les processus de harcèlement et de cyber harcèlement et réfléchir aux outils nécessaires dans leur prévention.

Au programme:

– Mardi 05 décembre à 19h à la Halle aux sucres « Les enfants et les adolescents face à trop d’images. Impacts sur le développement psychoaffectif et la socialisation. Quels leviers peuvent permettent de prévenir le harcèlement? » par Adeline Dubreu, psychologue clinicienne et Docteur en psychopathologie.

– Mercredi 06 décembre de 9h à 17h.

9h à 12h45: trois conférences autour du harcèlement scolaire, des enjeux de la construction identitaire de l’adolescent dans la prévention du harcèlement et l’hypersexualisation sur internet.

14h-17h: Ateliers mettant en avant les initiatives locales autour de la thématique.

Cette journée est ouverte à toutes et tous, sur inscription.

Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « etatsgeneraux@mairie-lille.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

2023-12-06T09:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00