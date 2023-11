Concert du 11 Novembre 2023 Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille Catégories d’Évènement: Lille

Concert du 11 Novembre 2023 Samedi 11 novembre, 16h00 Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Entrée libre L'Harmonie Municipale de Lille-Centre a le plaisir de vous inviter à son traditionnel concert qui se tiendra le : Samedi 11 Novembre 2023 à 16H00 Hôtel de Ville de Lille – Place Augustin LAURENT

Direction : Danièle SICCHIO et Eric SEGERS En compagnie du « Phil Good Orkestra » de Dordrecht (Pays-Bas)

Direction : Jos DEN BOER

Après un premier concert le Samedi Novembre 4 Novembre à Dordrecht aux Pays-Bas nous aurons le plaisir d’accueillir l’Harmonie « Phil Good » pour notre concert du 11 Novembre.

Venez nombreux !!!

