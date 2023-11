Concert du 11 Novembre de l’Harmonie de Lille Centre Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concert du 11 Novembre de l’Harmonie de Lille Centre Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille, 11 novembre 2023, Lille. Concert du 11 Novembre de l’Harmonie de Lille Centre Samedi 11 novembre, 16h00 Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Entrée libre et gratuite L’Harmonie Municipale de Lille-Centre, vous prient de bien vouloir assister au concert donné par l’Harmonie Municipale de Lille-Centre.

Sous la direction artistique de Danièle SICCHIO-BAILLEUL et Éric SEGERS et l’orchestre Phil Good (Pays-bas) Sous la direction artistique de Jos den BOER Le samedi 11 novembre 2023 à 16 heures

Grand Carré Pierre Mauroy de l’Hôtel de Ville de Lille

Place Augustin Laurent à Lille Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00 Orchestre Phil Good de Dordrecht Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Adresse place Augustin Laurent Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille latitude longitude 50.630953;3.070839

Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/