"Femmes et hommes dans le sport : l'égalité réalisée ?" Vendredi 17 mars, 19h00 Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent.

Entrée libre | sur inscriptions lesmariannesdunord@gmail.com

Conférence-débat Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille-Centre Lille 59033 Nord Hauts-de-France Madame Catherine LOUVEAU, sociologue et universitaire, a mené de très nombreux travaux sur les conditions et les enjeux d’accès des femmes aux pratiques sportives. Elle a rédigé de nombreux ouvrages et articles sur les femmes et le sport. Pour cette conférence, Madame LOUVEAU nous donnera quelques éléments historiques, évoquera les inégalités d’accès au sport pour les femmes en termes de pratiques, de milieux sociaux, envisagera la médiatisation du sport féminin et la gouvernance du sport par les femmes. Par les Mariannes du Nord Cet événement vous est proposé dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

2023-03-17T19:00:00+01:00

2023-03-17T21:00:00+01:00

