Fresque du numérique Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent., 15 mars 2023, Lille.

Fresque du numérique Mercredi 15 mars, 09h00 Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent.

Gratuit, sur inscription.

Participez à l’atelier le 15 mars de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville de Lille, à l’occasion du Digital Cleanup Day.

Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille-Centre Lille 59033 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://www.fresquedunumerique.org/index.html”}]

L’événement

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique.

L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet.

En savoir plus : https://www.fresquedunumerique.org/index.html

Le Digital Cleanup Day

Le Digital Cleanup Day est la Journée du nettoyage numérique, en France et partout dans le monde. L’objectif du Digital Cleanup Day est de créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact environnemental du numérique en déployant des actions de sensibilisation au numérique responsable, fédératrice, conviviale et permettant d’engager concrètement le premier pas : d’une part en nettoyant les données et d’autre part en offrant une seconde vie à nos équipements numériques. Le Digital Cleanup Day a lieu chaque année, le 3ème samedi de mars.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T09:00:00+01:00

2023-03-15T12:00:00+01:00