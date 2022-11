Les Trophées de l’engagement 2022 ! Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent., 5 décembre 2022, Lille.

Les Trophées de l’engagement 2022 ! Lundi 5 décembre, 18h30 Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent.

Entrée libre

Chaque année, le 5 décembre, la journée mondiale du bénévolat célèbre l’engagement partout dans le monde. L’occasion de mettre en lumière la mobilisation de nombreux bénévoles et citoyens.

Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille-Centre Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Depuis 2014, la ville de Lille au travers de la Maison des Associations encourage l’engagement associatif et citoyen. Les Trophées de l’engagement sont organisés chaque année afin de récompenser des personnalités engagées pour leurs actions tout au long de l’année.

La 8ème édition de cette cérémonie se tiendra le 5 décembre prochain à l’hôtel de Ville – Place Augustin Laurent – à partir de 18h30. Lors de cette soirée, les acteurs de la vie associative et des vies de quartier seront sur le devant de la scène. Une cinquantaine de lauréats sélectionnés par un jury, présidé par l’adjointe à la vie associative Marielle Rengot, se verront décerner un trophée par Madame le Maire.

Les nombreuses candidatures, reçues cette année encore, témoignent de la richesse et la pluralité des engagement des lillois et lilloises. Nombreux sont celles et ceux qui ne comptent leur temps, se mobilisent et participent à la vie lilloise depuis des années et parfois au travers de plusieurs actions. Honorons celles et ceux qui œuvrent souvent dans l’ombre lors de cet événement convivial !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T18:30:00+01:00

2022-12-05T21:00:00+01:00