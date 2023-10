Cet évènement est passé Exposition « Niño » Hôtel de Ville de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Exposition « Niño » Hôtel de Ville de Lille Lille, 11 octobre 2019, Lille. Exposition « Niño » 11 octobre – 5 novembre 2019 Hôtel de Ville de Lille Venez découvrir les oeuvres des enfants du périscolaire lillois dans le cadre d’Eldorado! Rendez-vous dans le Hall de l’Hôtel de Ville le vendredi 11 octobre à 17h00. Hôtel de Ville de Lille Place Augustin Laurent 59000 LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-11T17:00:00+02:00 – 2019-10-11T20:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

Autres
Lieu
Hôtel de Ville de Lille
Adresse
Place Augustin Laurent 59000 LILLE
Ville
Lille

