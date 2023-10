Les troubles cognitifs, parlons-en ! Hôtel de Ville de Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Les troubles cognitifs, parlons-en ! Hôtel de Ville de Libourne Libourne, 13 octobre 2023, Libourne. Les troubles cognitifs, parlons-en ! Vendredi 13 octobre, 10h30 Hôtel de Ville de Libourne Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, participez à la conférence-débat à l’hôtel de Ville de Libourne, avec la complcité de : Mme Emilie DORLIAT, psychologue des Aidants, équipe territoriale Autonomie, Pôle territorial des Solidarité du Libournais

Mme Déborah Lowinski Letinois, Responsable territoriale Autonomie, Pôle territorial des Solidarité du Libournais

Dr Christian RISI, Chef du Pôle Gériatrie et Gérontologie, Centre Hospitalier de Libourne

Dr Sophie SERVANT-MARCUCCI, Chef de Service SSR gériatrique

M. GERARD MARTEGOUTTE, bénévole aidant France Alzheimer Gironde

Mme Michèle VERSLUYS, bénévole aidante, France Alzheimer Gironde Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Hôtel de Ville de Libourne 42 place abel surchamp libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-10-13T10:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Hôtel de Ville de Libourne Adresse 42 place abel surchamp libourne Ville Libourne Departement Gironde Lieu Ville Hôtel de Ville de Libourne Libourne latitude longitude 44.914568;-0.245206

Hôtel de Ville de Libourne Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/