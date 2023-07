Participez à des visites théâtralisées sur les pas de Théodore Deck Hôtel de ville de Guebwiller Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Participez à des visites théâtralisées sur les pas de Théodore Deck Samedi 16 septembre, 14h00 Hôtel de ville de Guebwiller RDV devant l’Hôtel de ville à Guebwiller. Départ toutes les 30 minutes – dernier départ à 17h00.

Partez sur les traces de Théodore Deck dans sa ville natale. Un guide-conférencier vous entraînera dans les pas de ce maître de l’art céramique. Plongez-vous au cœur du XIXe siècle, grâce à des saynètes théâtralisées en français et en alsacien, proposées par le théâtre alsacien de Guebwiller.

Hôtel de ville de Guebwiller 73 Rue de la République, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0389625622 »}, {« type »: « link », « value »: « https://chateauneuenbourg.fr »}] La ville de Guebwiller est située sur la route des vins d’Alsace à une altitude de 300 mètres, au pied du Grand Ballon appelé autrefois « Ballon de Guebwiller », le plus haut sommet du massif des Vosges (1424m).

Labellisée « Pays d’Art et d’Histoire » et classée Commune Touristique, la ville de Guebwiller (Gawiller en alsacien) est animée par une dynamique de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

Cette ancienne capitale des possessions de l’abbaye de Murbach s’est établie au cœur de la Vallée du Florival (du latin Florigeravallis : littéralement vallée des fleurs).

Surnommée « la ville aux trois églises », Guebwiller abrite des monuments affichant une variété de styles architecturaux : l’église romane Saint-Léger, l’ancien Couvent des Dominicains (gothique, actuellement centre culturel de rencontre).

Parmi les personnalités qui ont marqué l’Histoire de la ville, Théodore Deck, maître de l’art céramique au XIXe siècle a donné son nom au musée d’art et d’Histoire locale : le Musée Théodore Deck et des Pays du Florival.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

