Sur les traces des églises disparues du Vieux Corbeil Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes, 17 septembre 2023, Corbeil-Essonnes.

Sur les traces des églises disparues du Vieux Corbeil Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes Entrée libre ; marche urbaine de 2h30

Circuit pédestre de 2h30 sur les traces et vestiges des églises St Guénault, Notre Dame, St Jacques et St Leonard, guidé par Frederic Gatineau, président de la Société Historique et Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix

Rendez-vous devant l’Hôtel de ville 2 place Galignani- Tout public en mode marche urbaine

Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes 2 place Galignani 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Frédéric Gatineau