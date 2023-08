Visite accompagnée autour des Grands Moulins de Corbeil pour les JEP Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes.

Visite accompagnée autour des Grands Moulins de Corbeil pour les JEP Samedi 16 septembre, 15h00 Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes Entrée gratuite sur inscription

A l’occasion des journées européennes du patrimoine (JEP), le service Patrimoine et Tourisme de Grand Paris Sud vous propose de participer à une visite autour des Grands Moulins de Corbeil. Le tout, en compagnie d’une guide-conférencière bien sûr ! La visite s’appuie sur 4 points d’intérêts identifiés autour du site, lesquels vous permettent d’appréhender ses 900 d’existence. Le cheminement est également l’occasion de découvrir une toute nouvelle application de valorisation du site. Celle-ci propose des reconstitutions 3D de différentes époques de l’existence des Grands Moulins de Corbeil, afin de montrer, à l’aide d’images d’archives, de vidéos, et de textes explicatifs, les transformations successives et la longévité exceptionnelle de ce site industriel.

La visite s’achève aux archives municipales de Corbeil-Essonnes. Les participants y découvriront une sélection de documents en lien avec les Grands Moulins.

Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes 2 place Galignani 91100 Corbeil-Essonnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

