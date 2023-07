Exposition aux Archives municipales : Vue sur les Grands Moulins de Corbeil Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Exposition aux Archives municipales : Vue sur les Grands Moulins de Corbeil Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes. Exposition aux Archives municipales : Vue sur les Grands Moulins de Corbeil 16 et 17 septembre Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes Entrée libre Les emblématiques Grands Moulins de Corbeil livrent une part de leur histoire : venez découvrir des objets, des calques techniques de la minoterie mais aussi des plans architecturaux qui ont fait l’évolution du site.

Vous pourrez également suivre l’incendie des Grands Moulins survenu en 1892. Hôtel de ville de Corbeil-Essonnes 2 place Galignani 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

