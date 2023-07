L’Hôtel de Ville de Chambéry Hôtel de Ville de Chambéry Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie L’Hôtel de Ville de Chambéry Hôtel de Ville de Chambéry Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry. L’Hôtel de Ville de Chambéry Samedi 16 septembre, 14h00 Hôtel de Ville de Chambéry Sur inscription en ligne à partir du 1er septembre Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’Hôtel de Ville, en compagnie d’un guide-conférencier et de l’élu en charge du Patrimoine. Sur inscription en ligne à partir du 1er septembre sur chambery.fr Hôtel de Ville de Chambéry place de l’Hôtel de Ville 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00 ©VAH_CHAMBERY Détails Catégories d’Évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Hôtel de Ville de Chambéry Adresse place de l'Hôtel de Ville 73000 Chambéry Ville Chambéry Departement Savoie Lieu Ville Hôtel de Ville de Chambéry Chambéry

Hôtel de Ville de Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/