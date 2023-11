Exposition d’Hiver : Les œuvres permanentes Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis, 18 novembre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Entrez dans l’univers des paysagistes provençaux refuge artistique, avec les œuvres du fond de la collection permanente du Musée sorties des réserves..

2023-11-18 10:30:00 fin : 2024-02-03 12:30:00. .

Musée municipal d'art et traditions populaires

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enter the world of Provençal landscape artists artistic refuge, with the works of the permanent collection of the Museum out of the reserves.

Entre en el universo del refugio artístico de los paisajistas provenzales, con obras de la colección permanente del Museo sacadas del almacén.

Betreten Sie die Welt der provenzalischen Landschaftsgärtner Kunstrefugium, mit Werken aus dem Fundus der ständigen Sammlung des Museums aus den Reserven heraus.

