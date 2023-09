Cet évènement est passé L’hôtel de ville Hôtel de ville de Cambrai Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Nord L’hôtel de ville Hôtel de ville de Cambrai Cambrai, 17 septembre 2023, Cambrai. L’hôtel de ville Dimanche 17 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Hôtel de ville de Cambrai Réservation indispensable. Parcourez les différentes salles d’apparat de l’hôtel de ville, reconstruit après les destructions de la Grande Guerre. Hôtel de ville de Cambrai Place Aristide-Briand 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 73 21 00 http://www.villedecambrai.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-cambresis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Kalimba pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai Détails Catégories d’Évènement: Cambrai, Nord Autres Lieu Hôtel de ville de Cambrai Adresse Place Aristide-Briand 59400 Cambrai Ville Cambrai Departement Nord Lieu Ville Hôtel de ville de Cambrai Cambrai latitude longitude 50.175651;3.23451

Hôtel de ville de Cambrai Cambrai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambrai/