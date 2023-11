Cet évènement est passé Le mois de l’ESS à Cachan du 3 novembre au 7 décembre 2023 Hôtel de ville de Cachan Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

Val-de-Marne Le mois de l’ESS à Cachan du 3 novembre au 7 décembre 2023 Hôtel de ville de Cachan Cachan, 2 novembre 2023, Cachan. Le mois de l’ESS à Cachan du 3 novembre au 7 décembre 2023 3 novembre – 7 décembre Hôtel de ville de Cachan De nombreuses manifestations se tiennent à Cachan pendant ce mois : mardi 14/11 à 19 h : ciné-débat « ZUT » à l’espace Courbet

jeudi 16/11 à 19h30 : ciné-débat « Les fourmis et la sauterelle » au cinéma La Pléiade

samedi 18/11 à partir de 13 h : Forum citoyen de l’alimentation et de l’agriculture durables, au centre socio-culturel Lamartine

mardi 21/11 à 19 h : atelier compostage en copropriété à la Maison de l’environnement (Arcueil)

mercredi 22/11 à 14h30 : atelier création de sapins en palettes recyclées à la Maison de l’environnement (Arcueil)

mercredi 22/11 à 15 h : atelier recyclage du textile à La porterie

vendredi 24/11 à 18 h : soirée d’orientation de carrière, à la bibliothèque centrale

samedi 25/11 de 9 h à 17 h : formation de référent.e de site de compostage, à la maison des associations

samedi 25/11 à 14 h : atelier d’initiation à la réparation vélo à La porterie

samedi 2/12 de 9h à 17 h : troc de jeux et jouets à la maison des associations

dimanche 3/12 de 10h à 13h : fête de la récup’ à la Maison de l’environnement (Arcueil)

jeudi 7/12 : marché d’hiver écoresponsable à la Porterie Hôtel de ville de Cachan square de la libération 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-cachan.fr/images/actualites/2023/HD_PAP_CACHAN_de%CC%81pliant_A5_Mois_ESS_Montage.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:59:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:59:00+01:00

2023-12-07T00:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00

