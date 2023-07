Visite guidée de l’hôtel de ville Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 17 septembre, 16h00 Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Entrée libre

Tony Garnier, architecte Grand Prix de Rome et André Morizet, sénateur-maire de Boulogne-Billancourt, s’associent pour livrer en 1934 le nouvel Hôtel de Ville, symbole de l’union de Boulogne et Billancourt.

Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 26 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 0155185300 http://boulognebillancourt.com Décidé par le maire communiste André Morizet, créé par l’architecte Tony Garnier et achevé en 1934, ce bâtiment est un chef d’œuvre de l’Art déco et un symbole de l’union des deux villes : Boulogne et Billancourt. M° Marcel Sembat, parking Hôtel de Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Ville de Boulogne-Billancourt