Soirée de lancement à Boulogne-Billancourt lundi 6 février

Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt 26, avenue André Morizet; 92100 Boulogne-Billancourt

Dans le cadre de l’édition 2023 du concours Made in 92, la soirée de lancement du 1er Prix GPSO de la transition énergétique se tiendra à l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt, en présence de Pierre-Christophe Baguet, Président de GPSO et Maire de Boulogne-Billancourt, Denis Larghero, Vice-Président de GPSO et Maire de Meudon, et Benoît Feytit, Président de la CCI Hauts-de-Seine. Vous y retrouverez également certains des lauréats Made in 92 des éditions 2021 et 2022.

Le prix GPSO de la transition énergétique

Doté de 15.000€ pour cette première édition, ce prix récompensera une entreprise :

de moins de 8 ans,

implantée sur le territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray),

qui apporte des solutions aux défis de la décarbonation ou facilite l’accès à des services énergétiques durables.

Au programme

19h00 – Mot d’accueil

19h10 – Lauréats Made in 92, que devenez-vous ?

19h20 – Succès et défis de lauréats Made in 92 engagés dans la transition énergétique

19h30 – Les leviers pour développer son projet de transition énergétique à GPSO

19h50- Lancement du Prix de la Transition énergétique de GPSO et signature de la convention de partenariat entre la CCI Hauts-de-Seine et GSPO

20h00 – Et si je candidatais à Made in 92 ?

20h05 – Clôture et Cocktail



