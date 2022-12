David Gruson en dédicace au salon du livre de Boulogne Hôtel de ville de Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

David Gruson, un auteur à succès grâce aux premier tome de sa série « S.A.R.R.A », sera en dédicace au salon du livre de Boulogne du 2 au 4 décembre 2022. Hôtel de ville de Boulogne Billancourt 26 avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt Silly-Galliéni Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.betapublisher.com/ »}] Éditée aux éditions Beta Publisher, David Gruson, un auteur à succès grâce aux premier tome de sa série « S.A.R.R.A » (Une intelligence artificielle, une conscience artificielle), sera en dédicace au salon du livre de Boulogne du 2 au 4 décembre 2022. Spécialiste reconnu de l’intelligence artificielle et de ses enjeux éthiques, David GRUSON vient de dévoiler son 3ème roman, « Tuer Camus ». Les deux premiers, S.A.R.R.A., une intelligence artificielle (juin 2018) et S.A.R.R.A., une conscience artificielle (mars 2020) avaient été salués comme « prophétiques » (Le Point), en plongeant le lecteur dans le contexte de gestion d’une pandémie par l’intelligence artificielle dans un Paris confiné. Le succès de ces fictions s’est, en outre, prolongé dans le réel : l’idée de « garantie humaine de l’IA », inventée dans S.A.R.R.A., est devenue un standard juridique de régulation éthique, dans la loi de bioéthique et dans le nouveau règlement européen sur l’intelligence artificielle. L’évènement • Date : 2 (16h-21h), 3(14h-19h), 4(14h-19h) décembre 2022

• Lieux : Hôtel de Ville de Boulogne Billancourt (26 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt) & Espace Landowski (28 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt) Ressources :

-Site de la maison d’édition Beta Publisher : https://www.betapublisher.com/

