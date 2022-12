C.D Darlington en dédicace au salon du livre de Boulogne Hôtel de ville de Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

C.D Darlington en dédicace au salon du livre de Boulogne Hôtel de ville de Boulogne Billancourt, 2 décembre 2022, Boulogne-Billancourt. C.D Darlington en dédicace au salon du livre de Boulogne 2 – 4 décembre Hôtel de ville de Boulogne Billancourt

Entrée libre

C.D Darlington, une auteur à succès grâce à sa quadrilogie des enquêtes de « Justan Lockholmes », sera en dédicace au salon du livre de Boulogne du 2 au 4 décembre 2022. Hôtel de ville de Boulogne Billancourt 26 avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt Silly-Galliéni Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.betapublisher.com/ »}] Éditée aux éditions Beta Publisher, C.D Darlington, une auteur à succès grâce à sa quadrilogie des enquêtes de « Justan Lockholmes », sera en dédicace au salon du livre de Boulogne du 2 au 4 décembre 2022. C.D. Darlington, grande amatrice de littérature gothique et de crime à la sauce anglaise, ne résiste pas à l’envie de jouer avec les codes de ce genre ainsi que ses personnages, tout en le saupoudrant d’humour caustique.

Elle présentera les quatre tomes de sa quadrilogie « Justan Lockholmes » (T1 Le mystère de la Logia, T2 La morsure du Serpent, T3 L’Héritier du Dragon, T4 La main du diable) au salon du livre de Boulogne. L’évènement • Date : 2 (16h-21h), 3(14h-19h), 4(14h-19h) décembre 2022

• Lieux : Hôtel de Ville de Boulogne Billancourt (26 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt) & Espace Landowski (28 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt) Synopsis du tome 1

Détective de renom, Justan Lockholmes est une pointure. Aucun coupable ne lui échappe et sa vérité triomphe toujours ! Pourtant, lorsqu’une certaine Elisabeth Smith, une jeune femme à la vie des plus banales, met tragiquement fin à ses jours, rien ne va plus. Un cas insoluble, des éléments sans le moindre sens, un assistant à la vivacité toute relative et une touche de latin. Voilà que la vie du jeune Justan bascule et que tout se complique ! Ressources :

-Site de la maison d’édition Beta Publisher : https://www.betapublisher.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T14:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Hôtel de ville de Boulogne Billancourt Adresse 26 avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt Silly-Galliéni Ville Boulogne-Billancourt lieuville Hôtel de ville de Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Hôtel de ville de Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

C.D Darlington en dédicace au salon du livre de Boulogne Hôtel de ville de Boulogne Billancourt 2022-12-02 was last modified: by C.D Darlington en dédicace au salon du livre de Boulogne Hôtel de ville de Boulogne Billancourt Hôtel de ville de Boulogne Billancourt 2 décembre 2022 Boulogne-Billancourt Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine