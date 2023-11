Don de sang Hôtel de ville de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

LEtablissement Français du Sang vous invite à un don du sang dans le salon des mariages de l'Hôtel de ville de Bordeaux, lundi 20 novembre 2023 de 9h30 à 13h30. Le saviez-vous ?

Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients.

1000 dons par jour sont nécessaires en Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades.

Vous pouvez donner votre plasma à la Maison du don de Bordeaux 15 jours après un don de sang.

Parce que les besoins sont croissants, le plasma transformé en médicament a, en effet, vu ses indications s'étendre à de plus en plus de pathologies notamment dans le cadre des maladies auto-immunes en augmentation par ailleurs.

2023-11-20T09:30:00+01:00 – 2023-11-20T13:30:00+01:00

