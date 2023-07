Collecte de sang Hôtel de Ville de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Collecte de sang Hôtel de Ville de Bordeaux Bordeaux, 11 juillet 2023, Bordeaux. Collecte de sang Mardi 11 juillet, 09h30 Hôtel de Ville de Bordeaux Sur rendez-vous 1 000 dons par jour sont nécessaires en Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades. Actuellement le niveau des réserves de sang est stable mais déséquilibré en défaveur du groupe O rhésus négatif dits « donneurs universels », indispensables notamment en cas d’urgence vitale immédiate. Le sais-tu ?

Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients. Rendez-vous le Mardi 11 juillet 2023 à la Mairie de Bordeaux – Salon des mariages Hôtel de Ville de Bordeaux Place Pey-Berland 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/cND7q »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Frank Merino – Pexels

