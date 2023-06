Discussion autour de l’exposition Denis Monfleur. Peuples de pierre Hôtel de ville de Bordeaux Bordeaux, 5 juillet 2023, Bordeaux.

Discussion autour de l’exposition Denis Monfleur. Peuples de pierre Mercredi 5 juillet, 18h30 Hôtel de ville de Bordeaux Entrée libre

A l’occasion d’une discussion-conférence au Grand Salon de l’Hôtel de Ville, retrouvez l’artiste Denis Monfleur, Sophie Barthélémy, directrice du MusBA et commissaire de l’exposition et Catherine Chevillot, présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Cette dernière partagera avec vous son regard de docteure en histoire de l’art contemporain et de spécialiste de la sculpture des XIXe et XXe siècles au cours d’un échange dédié à l’univers sculptural de Denis Monfleur aux multiples interprétations.

Hôtel de ville de Bordeaux Pl. Pey Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T18:30:00+02:00 – 2023-07-05T19:30:00+02:00

2023-07-05T18:30:00+02:00 – 2023-07-05T19:30:00+02:00

discussion rencontre

© Mairie de Bordeaux