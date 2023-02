Salon Profession’L Hôtel de Ville de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gratuit sur inscription Tu te questionnes sur ton avenir professionnel ? Tu recherches des informations pour une reconversion ou développer un nouveau projet ? Viens rencontrer des professionnel·les de la formation, de la création d’entreprise, de l’accompagnement individuel ou encore des entreprises qui recrutent. Ateliers, tables rondes, témoignages. Tout le programme sur ce lien. 9 et 10 mars ⏰ de 9h à 17h Hôtel de ville – Place Pey Berland 33000 Bordeaux Gratuit sur inscription. Hôtel de Ville de Bordeaux Place Pey-Berland 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

