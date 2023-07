Circuit « Des crimes à Bois-Colombes » Hôtel de ville de Bois-Colombes Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Circuit « Des crimes à Bois-Colombes » 16 et 17 septembre Hôtel de ville de Bois-Colombes Accès uniquement sur réservation et limité à 30 personnes par visite. Les réservations sont ouvertes à partir du 4 septembre 2023. Durée de la visite : 1h30 env.

Les participants au circuit « Des crimes à Bois-Colombes » sont invités à élucider des crimes commis dans la ville à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Le circuit commenté autour de ces assassinats qui ont autrefois défrayé la chronique est proposé par l’association des Amis de l’histoire de Colombes, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes.

Durée de la visite : 1h30 environ.

Hôtel de ville de Bois-Colombes 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes

Ligue de sécurité de Bois-Colombes. Poursuivi !,[début du XXe siècle], (S.E./AMBC)