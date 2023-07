Visite guidée de l’exposition « L’épopée aérienne d’Henri Mignet, inventeur du Pou du Ciel » Hôtel de ville de Bois-Colombes Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Visite guidée de l’exposition « L’épopée aérienne d’Henri Mignet, inventeur du Pou du Ciel » 16 et 17 septembre Hôtel de ville de Bois-Colombes Accès uniquement sur réservation et limité à 15 personnes par visite. Les réservations sont ouvertes à partir du 4 septembre 2023. Durée de la visite : 1h

Visite commentée de l’exposition « L’épopée aérienne d’Henri Mignet, inventeur du Pou du Ciel » (durée : 1h)

Cette exposition s’intéressera au parcours du « saint patron de l’aviation légère », Henri Mignet. Habitant à Bois-Colombes entre 1929 et 1936, cet inventeur déterminé et généreux y conçoit les plans de plusieurs avions, dont son avion le plus célèbre le « Pou du Ciel ». Grâce à son livre Le sport de l’air. Pourquoi et comment j’ai construit le Pou du Ciel, son invention connaîtra un succès mondial. L’exposition, visible du 11 septembre au 2 décembre 2023, abordera notamment le processus d’invention d’Henri Mignet et présentera quelques-unes de ses réalisations (dont un Pou du Ciel).

Hôtel de ville de Bois-Colombes 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141198300 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Henri Mignet et son Pou du Ciel en 1934 (Fonds Henri Mignet, collection famille Mignet, numérisation FAR La Rochelle)