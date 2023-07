L’hôtel de ville de Belfort Hôtel de ville de Belfort Belfort, 16 septembre 2023, Belfort.

16 et 17 septembre Hôtel de ville de Belfort

La municipalité acquit cet hôtel particulier en 1785 auprès de la famille Noblat, et Kléber (futur général) fut chargé d’en étudier la transformation en hôtel de ville. La façade extérieure et la salle Kléber gardent encore aujourd’hui leur aspect d’origine. La salle d’honneur fut réalisée en 1810. On y trouve aujourd’hui cinq tableaux qui retracent les grandes étapes de l’histoire de Belfort.

Hôtel de ville de Belfort Place d'armes, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

