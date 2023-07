VISITE du bureau du Maire, de la salle du conseil et de la salle des mariages Hôtel de ville de Beauvais Beauvais Catégories d’Évènement: Beauvais

VISITE du bureau du Maire, de la salle du conseil et de la salle des mariages
Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00
Hôtel de ville de Beauvais
Entrée libre

VISITE LIBRE du bureau du Maire, de la salle du conseil et de la salle des mariages

Hôtel de ville de Beauvais
1 rue Desgroux
Beauvais 60000
Oise
Hauts-de-France
03 44 15 30 30

L'hôtel de ville est édifié en 1753 de style classique réalisé d'après les plans de Bayeux, architecte du roi. Il est construit à l'emplacement des anciennes « maisons communes » établies suite à l'adoption de la charte communale au 11e siècle. Seule la façade de l'hôtel de ville a résisté aux bombardements de 1940. Le reste de la place est reconstruit suivant le courant moderne par l'architecte Georges Noël, qui crée un dialogue entre la façade de l'hôtel de ville et les immeubles en adoptant une architecture classique au parement de pierre.

Gratuit ; entrée libre

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

