Un lieu, une histoire : l’hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe – Historique – Documents d’archives – Visite libre des jardins de la mairie. Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Sarthe

Sarthe Un lieu, une histoire : l’hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe – Historique – Documents d’archives – Visite libre des jardins de la mairie. Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Beaumont-sur-Sarthe. Un lieu, une histoire : l’hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe – Historique – Documents d’archives – Visite libre des jardins de la mairie. Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe 30 personnes maximum pour chaque séquence – pas de réservation « Un lieu, une histoire : l’hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe » – l’historique de l’actuelle place de la Libération

– la construction de l’hôtel Perrochel, son achat par la municipalité

– la présentation dans la salle des mariages de quelques documents anciens de nos riches archives communales : un manuscrit de 1379 sur parchemin l’acte de fondation du collège datant de 1664

le plan cadastral de Beaumont en 1832 – une visite libre des magnifiques jardins de la mairie

Animation : Gaby LAMBERDIERE

Horaire approximatif : 48 à 50mn

Prise en charge des groupes toutes les heures :

10h – 11h, le matin

14h – 15h et 16h, l’après-midi Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe Place de la Libération 72170 Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Gaby LAMBERDIERE Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe Adresse Place de la Libération 72170 Beaumont-sur-Sarthe Ville Beaumont-sur-Sarthe Departement Sarthe Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe

Hôtel de ville de Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-sur-sarthe/