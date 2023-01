1 jour chez vous à Armentières Hôtel de ville d’Armentières Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

France Bleu Nord sera à Armentières, en direct, pour une émission spéciale Hôtel de ville d’Armentières Grand place, ARMENTIERES Armentières 59280 Nord Hauts-de-France France Bleu Nord sera à Armentières, en direct, pour une émission spéciale « 1 jour chez vous » le vendredi 20 janvier, sur la grand’place. Artisans, commerçants, patrimoine, sorties culturelles… On y parlera des atouts de la Ville et de ses acteurs et habitants.

On vous attend nombreux/euses sur place et sur les ondes !

2023-01-20T10:00:00+01:00

2023-01-20T18:00:00+01:00

