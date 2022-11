MARCHÉ DE NOËL… 5 JOURS POUR VOUS FAIRE PLAISIR ! Hôtel de ville d’Armentières, 7 décembre 2022, Armentières.

MARCHÉ DE NOËL… 5 JOURS POUR VOUS FAIRE PLAISIR ! 7 – 11 décembre Hôtel de ville d’Armentières

Entrée libre pour les animations sauf le Beffroi

Cette année, on fait durer le plaisir encore plus longtemps rien que pour vous… Le marché (et ses 36 chalets !) s’installe sur la grand’place pour 5 jours !

Du 7 au 11 décembre : animations, Père Noël, spectacles de rue, chants… Voici le programme :

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

de 14h à 19h

– Maquillage, rencontre avec le Père Noël, garderie des lutins, de 14h à 19h, en Mairie et sur la place du Général de Gaulle

– Atelier des lutins « Centre de table » parent/enfant, de 14h à 16h – sur inscription au 03 61 76 03 98

– Atelier des lutins « Les petits lutins » parent/enfant, de 16h30 à 18h30 – sur inscription au 03 61 76 03 98

– Spectacle : La fille des Neiges, à 14h30 et 16h – Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

– Avez-vous vu la mascotte de Noël ? à 16h – Place du Général de Gaulle

– Visite du beffroi par l’Office de tourisme, à 17h – sur inscription au 03 61 76 21 85. Payant

– Spectacle de rue des Poulpiquet’s, de 14h à 19h

JEUDI 8 DÉCEMBRE

de 14h à 19h

– Garderie des lutins, de 17h à 19h – en Mairie

– Rencontre avec le Père Noël, de 14h à 19h, en Mairie

– Atelier des lutins « couronnes de Noël » pour les adultes, de 17h à 19h – sur inscription au 03 61 76 03 98

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

de 14h à 20h

– Garderie des lutins, de 17h à 20h – en Mairie

– Rencontre avec le Père Noël, de 14h à 18h30, en Mairie

– Atelier des lutins « Photophore de Noël » parent/enfant, de 16h30 à 18h30 – sur inscription au 03 61 76 03 98

– Visite du beffroi par l’Office de tourisme, à 17h – sur inscription au 03 61 76 21 85. Payant

– Chants du Cercle vocal de la Lys, à 18h, place du Général de Gaulle

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

de 10h à 20h

– Spectacle : La fabrique du Père Noël, de 14h30 à 16h – Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

– Spectacle de rue « La parade de Grinch », par l’Espace associatif armentiérois, à 14h, 16h et 18h, place du Général de Gaulle

– Chants de la chorale Bonne nouvelle, à 17h, place du Général de Gaulle

– Stand de maquillage, de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Rencontre avec le Père Noël, de 10h à 20h, en Mairie

– Garderie des lutins, de 10h à 20h – en Mairie

– Avez-vous vu la mascotte de Noël ? de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Dévalez les pistes de ski (animation virtuelle), de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Spectacle de rue des Poulpiquet’s, de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

DIMANCHE 11 DÉCCEMBRE

de 10h à 20h

– Spectacle : La Mère Noël se rebelle de Toni Valentino, à 11h, salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

– Spectacle : La fille des Neiges, à 15h, salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

– Spectacle de rue « Les lutins géants », par l’Espace associatif armentiérois, à 14h, 16h et 18h, place du Général de Gaulle

– Trio de flûtes traversières, à 16h, en Mairie

– Spectacle de l’association « Les Oxalys », à 17h, place du Général de Gaulle

– Stand de maquillage, de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Rencontre avec le Père Noël, de 10h à 20h, en Mairie

– Garderie des lutins, de 10h à 20h – en Mairie

– Dévalez les pistes de ski (animation virtuelle), de 10h à 19h, place du Général de Gaulle

– Avez-vous vu la mascotte de Noël ? de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Spectacle de rue des Poulpiquet’s, de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

En partenariat avec Armentieres Shopping, le Yes We Fab, le Centre social Salengro et l’Espace Associatif Armentiérois



