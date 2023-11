Conférence Gita – Govinda, les chants d’amour de Râdhâ et Krishna Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 6 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence et séance de dédicaces à l’occasion de la parution d’une traduction inédite du Gita-Govinda, chef-d’oeuvre de la poésie de l’Inde, aux éditions Albin Michel..

2023-12-06 18:30:00 fin : 2023-12-06 . .

Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence Mairie d’Aix en Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture and book signing to mark the publication of an unpublished translation of the Gita-Govinda, a masterpiece of Indian poetry, by Albin Michel.

Conferencia y firma de libros con motivo de la publicación de una traducción inédita del Gita-Govinda, obra maestra de la poesía india, por Albin Michel.

Vortrag und Signierstunde anlässlich des Erscheinens einer bisher unveröffentlichten Übersetzung des Gita-Govinda, eines Meisterwerks der indischen Poesie, im Verlag Albin Michel.

