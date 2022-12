Les cryptoportiques Hôtel-de-ville, Cryptoportiques Arles Catégories d’évènement: Arles

Les cryptoportiques, 17 – 31 décembre, Hôtel-de-ville, Cryptoportiques, Arles

Animations et visites guidées incluses dans le tarif d’entrée, gratuit -18 ans

Visites guidées flash : 30 min pour connaître les monuments d’Arles Hôtel-de-ville, Cryptoportiques Place de la République, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?obj=edifice&idx=18&quartier=15&site= Grâce à votre guide conférencier, vous découvrirez ce vaste système de galeries voûtées daté du Ier siècle avant notre ère et comprendrez tout du forum antique disparu.

