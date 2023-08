Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Créteil, 16 septembre 2023, Créteil.

Réalisé entre 1972 et 1974, l’hôtel de ville est l’œuvre de Pierre Dufau, également architecte en chef du « Nouveau Créteil ».

Devenu chef-lieu du département du Val-de-Marne, Créteil se dote d’une mairie à l’architecture audacieuse, adaptée au développement de ses services.

La première réunion du conseil municipal dans ce nouveau bâtiment a lieu le 5 décembre 1974. L’Hôtel de Ville se compose de deux éléments : une tour de 11 étages, mesurant 75 m de haut, abritant les principaux services administratifs, et un large cylindre de 4 niveaux destiné à l’accueil du public. Cette visite vous permettra d’accéder à la salle du conseil, à la salle des mariages, et au toit-terrasse (sous réserve).

Une visite guidée par Simon VAILLANT, historien de l’architecture.

Réalisé entre 1972 et 1974, l'Hôtel de Ville est l'œuvre de l'architecte Pierre Dufau, également architecte en chef du « Nouveau Créteil ». Devenu chef-lieu du département du Val-de-Marne, Créteil se dote d'une mairie adaptée au développement de ses services. La première réunion du conseil municipal dans ce nouveau bâtiment a lieu le 5 décembre 1974. L'Hôtel de Ville se compose de deux éléments : une tour de 11 étages, mesurant 75 m de haut, abritant les principaux services administratifs, et un large cylindre de 4 niveaux destiné à l'accueil du public. La nature du sous-sol (anciennes carrières de sable) ne permettant pas d'édifier des fondations, l'architecte a choisi de construire le bâtiment selon le principe de suspension. La tour repose sur un seul appui central, dont les pieux descendent très profondément dans la terre. Au sommet de la tour, 10 branches en béton portent chacune une suspente métallique à laquelle, à chaque étage, est accrochée l'ossature métallique du plancher en béton.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Jean Marc Besacier