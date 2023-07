Visite guidée : Symbolisme et Art Déco à l’hôtel de ville de Colombes Hôtel de ville Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

Hauts-de-Seine Visite guidée : Symbolisme et Art Déco à l’hôtel de ville de Colombes Hôtel de ville Colombes, 17 septembre 2023, Colombes. Visite guidée : Symbolisme et Art Déco à l’hôtel de ville de Colombes Dimanche 17 septembre, 17h00 Hôtel de ville Sur inscription Symbolisme et Art Déco à l’Hôtel de ville Découvrez au travers des grands décors peints ou des éléments d’architecture de l’Hôtel de ville, des références années 30 et Art Déco.

Visite guidée par la Valorisation du Patrimoine.

L'hôtel de ville des frères Leseine, architectes locaux, projeté à la fin du XIXe siècle, mais inauguré seulement en 1923, met en scène avec ostentation le rang de Colombes parmi les villes de la proche banlieue parisienne. Il recèle des décors intérieurs de grande qualité, notamment ceux réalisés en 1925 et 1934 par Paul Albert Laurens et Loÿs Prat pour orner la salle des mariages et l'escalier d'honneur.

