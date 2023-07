Spectacle : Les milles et une vies du stade Yves-du-Manoir de Colombes Hôtel de ville Colombes, 16 septembre 2023, Colombes.

Spectacle : Les milles et une vies du stade Yves-du-Manoir de Colombes Samedi 16 septembre, 20h30 Hôtel de ville Gratuit sur inscription

Les milles et une vies du stade Yves-du-Manoir de Colombes

« Les 1001 vies du stade » racontent les tranches de vie d’un petit garçon – fils du gardien, d’un joueur de football, d’un patron de bar. Tous ont vécu une bonne partie de leur vie avec et pour le Stade.

Un spectacle-hommage aux valeurs olympiques que sont l’amitié entre les peuples et le respect des différences.

De et avec Rachid Akbal

Par la compagnie Le Temps de Vivre

Tout public dès 9 ans (durée 1 h)

Gratuit sur réservation au 01 47 60 81 28

Hôtel de ville Place de la République 92700 Colombes Colombes 92700 Paris 11e Arrondissement Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 60 81 28 http://www.colombes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}] L’hôtel de ville des frères Leseine, architectes locaux, projeté à la fin du XIXe siècle, mais inauguré seulement en 1923, met en scène avec ostentation le rang de Colombes parmi les villes de la proche banlieue parisienne. Il recèle des décors intérieurs de grande qualité, notamment ceux réalisés en 1925 et 1934 par Paul Albert Laurens et Loÿs Prat pour orner la salle des mariages et l’escalier d’honneur. SNCF gare Colombes, à 2 minutes par la rue du Bournard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

© R.Abadia